ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لاتجارهما في النقد الأجنبي بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط رجال مباحث القاهرة، شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمنطقة مدينة نصر.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت بقيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية " عملات أجنبية ومحلية".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.