للمرة الأولى.. "الجيزة": إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل إلكترونياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن إعلان نتائج صفوف النقل إلكترونياً بتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأضافت الجيزة، وفق منشور لها الإثنين عبر "فيسبوك"، أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي، وتيسيراً على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل؛ لتحديد نقاط القوز والضعف لوضع البرامج العلاجية، ومواجهة التحديات للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأوضحت الجيزة، أنه للمرة الأولى يتم إعلان نتائج الامتحانات إلكترونياً من خلال لينك الاستعلام عن نتائج صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي خلال ساعات من خلال الرقم القومي، عبر الرابط الآتي: هنا