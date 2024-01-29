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عبدالحليم علام يترشح لنقابة المحامين مجددًا.. وينافس 10 آخرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه للانتخابات المقرر عقدها في 9 مارس المقبل، على مقعد نقيب المحامين، وذلك في ثالث أيام فتح باب الترشح للمقعد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

وبتقديم عبدالحليم علام، لأوراق ترشحه يكون قد وصل عدد المرشحين على مقعد النقيب العام، إلى عشرة مرشحين.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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