الدولة وفرت لهم كل شيء.. طلب إحاطة للحكومة بسبب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة؛ بسبب الأداء غير الجيد في بطولة الأمم الإفريقية والخروج المبكر منها، رغم ما تقدمه الدولة من جهود داعمة للمنظومة الرياضية.

وأكد النائب محمود عصام أن الدولة بجميع مؤسساتها عملت على مدار الفترة الماضية على تقديم كل التسهيلات والدعم للمنظومة الرياضية في مصر على كل المستويات وتلبية كل الاحتياجات؛ خصوصًا للعبة كرة القدم، من أجل مواصلة الحصول على البطولات القارية.

ولفت عصام إلى أنه رغم كل هذه الجهود ومع أول اختبار في كأس الأمم الإفريقية كان الأداء غير مرضٍ طوال دور المجموعات حتى الصعود لدور الـ16 والخروج منه؛ وهو أمر يفرض العديد من التساؤلات بشأن ما تم من جهود طوال الفترة الماضية، ونتيجة ما حدث من توفير كل المخصصات المالية؛ وهو ما يحتاج إلى تقييم ومراجعة لتصحيح المسار؛ خصوصًا أننا مقبلون على محطة أخرى من تصفيات كأس العالم المقبلة.

وطالب النائب بتوجيه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة؛ لمعرفة أسباب هذا الأداء السيئ والخروج المبكر والتوافق على خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة؛ لمواجهة كل الإشكاليات الحالية، على أن تتم المناقشة باللجنة المختصة أو الجلسة العامة بحضور الوزير المختص؛ أيهما أقرب.