للحوامل.. مضاد حيوي يُهدد جنينك "يؤثر على عظامه وأسنانه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مخاطر حصول السيدات الحوامل على المضاد الحيوي المعروف باسم "التتراسيكلين".

وقالت الهيئة في منشور توعي، إن "التتراسيكلين" وهو مضاد حيوي، لا يوصف للمرأة الحامل؛ لأنه يؤثر على عظام الجنين، ويؤدي إلى تصبغ أسنانه باللون الأصفر.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى حدوث آثار جانبية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ، كما أنه يؤدي إلى حدوث بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

ما هي استخدامات تتراسيكلين؟

* معالجة حب الشباب المتوسط إلى الشديد.

* بعض العدوى البكتيرية في العين، في الملتحمة والقرنية.

* التهابات الأذن الوسطى.

* كما يستعمل كمضاد حيوى في حالات التهابات الفم والأسنان.

لكن هناك بعض الحالات التي يُحظر عليها تناول هذا الدواء منها:

* فرط الحساسية المعروفة للتتراسايكلين، أو للمواد المستخدمة في المركب.

* الأطفال أقل من 8 سنوات.

* الحوامل

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