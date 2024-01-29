التغيرات المناخية.. الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية.. ندوة فى معرض الكتاب

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الندوة الثقافية التى نظمها جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 حول "التغيرات المناخية: الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية"، حيث أجرى حوارا مفتوحا مع المشاركين للرد على شواغلهم تجاه القضايا البيئية المختلفة وخاصة قضايا المناخ، موضحا دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة فى التصدى للمشكلات البيئية، ودور مصر الريادى على المستويين الإقليمى والدولى فى هذا الصدد، وأهمية إشراك المواطن المصرى فى العمل البيئى وكيفية توحيد الجهود للتصدى للاثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما تفقد الدكتور على أبو سنة الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من خلاله إلى رفع الوعى البيئى لكافة فئات المجتمع، حيث شهد المعرض خلال اليوم الثالث إقبالا جماهيريا كبيرا، وقام فريق التوعية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئبة المختلفة تضمنت ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات وفن الاورجامى ومسابقات بيئية وتوزيع المطبوعات التوعوية على المترددين على الجناح والرد على استفساراتهم وتقديم ورش عمل فنيه وتوزيع الهدايا على مجموعة من ذوى الهمم بالتعاون مع المجلس القومى للاعاقه .كما شهد المعرض مشاركة شخصية بذرة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٤، والذى يقام فى دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، من خلال مجموعة من الفعاليات البيئية بدعم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وتشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات) كذلك مشروعات الوزارة المختلفة ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين على جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.