شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: إجراء اختبار "الفحص المهنى" إجباريا للعمالة المصرية قبل سفرها للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، بشكل تجريبي، لمنح شهادة مجانية تعزز من امتلاك العامل المصرى للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة.

ويأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كاختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تخصصهم، مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل، حيث سينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

ولتوضيح مضمون البرنامج، قال الدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، بوزارة العمل، إن برنامج الفحص المهنى بدأ تجريبيا فى الوقت الحالى، ومن المقرر أن تستمر تلك المرحلة لمدة 3 أشهر كحد أقصى ومن ثم يتم إطلاقه رسميا، مشيرا إلى أن الفحص المهنى سيظل اختياريا، إلا أنه بمجرد انتهاء المرحلة التجريبية والجانب السعودى يخطر الجهات التابعة له بالفحص، سيتم تطبيقه إجباريا على كل العمالة المصرية قبل سفرها للسعودية.

وأضاف سيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الجانب السعودى وضع شرط أساسى لكل العمالة الواردة له بشأن ضرورة إجراء الفحص المهنى، وبدأ تنفيذه بالفعل مع كل الدول المتعاملة مع المملكة، والدول التى لم توقع اتفاق الفحص المهنى، سيتم إجراء الاختبارات للعمالة التابعة له فور وصولها للمملكة، وفى حال سقوط العامل فى الاختبار يتم تسفيره لدولته مجددا، إلا أن مصر أرادت تسهيل الأمر على العمالة لديها من خلال إجراء وزارة العمل للفحص فى القاهرة قبل السفر، لإتاحة الفرصة للعامل فى الالتحاق بالاختبار مرة ثانية فى حال اجتيازه له، لافتا إلى أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات.

وأضاف مدير عام التمثيل الخارجى، بوزارة العمل، إن الفحص يتم فى الوقت الحالى، على مهن محددة منها: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، لكن سيتم التوسع فى المهن ليشمل الفحص عدد أكبر، ومن المهن التى سيتم إضافتها خلال الفترة المقبلة، "البناء والأخشاب"، كما سيتم إجراء الاختبارات فى عدة مراكز فيما بعد لتسهيل إجراء الاختبارات للعمالة على مستوى الجمهورية، ومنع التكدس فى مركز تدريب، لافتا إلى أن برنامج الفحص المهنى غير مرتبط بتوفير فرص عمل، لكنه معنى بتأمين العمالة المسافرة للعمل وضمان أنها مؤهلة ومطابقة لمواصفات المهن المطلوبة، لتكون واجهة مشرفة للبلد، وسفراء لها بالخارج، حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر، فيها، ويدعم القضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصرى في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام.

وتُجرى وزارة العمل الاختبارات الخاصة بالفحص المهنى، داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، على مهن الكهرباء، والسباكة يوم الإثنين من كل أسبوع، ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام.