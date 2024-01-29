شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات رحلة الحج المجانية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام غداً الثلاثاء 30 يناير2024، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للصيادلة فقط وعددها (4)تأشيرات.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه سيتم ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 30 يناير حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير ( الساعه 12 ظهرا ) استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى، على أن يتم إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الثلاثاء 6 فبراير (الساعه الواحدة ظهراً) بمقر النقابة العامة، ويسدد الصيدلى مبلغ عشرين الف جدية جدية حجز تسترد حال عدم فوزه بالقرعة .

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الاهلية لموسم 1445ه‍ /2024 ، هى:

١-اصل جواز السفر المميكن لا يقل صلاحيته عن عام 1/3/2025.

٢-عدد 2 صورة من جواز السفر اول صفحة فقط.

٣-فيش جنائى مميكن موجه للحج.

٤-عدد 10صور شخصية حديثة واضحه خلفيه بيضاء 4× 6 80% من مساحه الوجه داخل مظروف .

٥-عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى مقاس كبير 100%

٦-تقرير طبى معتمد ومختوم من احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها .

٧-شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والسكان والمدرج بها تطعيم اللقاح الرباعى السحائى 135 ACYW بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 3 سنوات .

٨-تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم فى سن التجنيد.