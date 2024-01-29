التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى لـ133 ألف طن واستمرار طرح الكيلو بـ27 جنيها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليون و370 ألفا و670 طنا، حيث تم إنتاج 133 ألفا و832 طن سكر، كما تطرح الوزارة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو والسكر المدعم ببطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

من جانبه أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التى طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها لافتا إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أى عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالى 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير، أن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومى بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.