شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لرد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب من المصرى السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد عام من تاريخ حصوله على الجنسية الاجنبية أو صدور القرار الوزاري للتنازل وذلك طبقا لنص المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك بعد تقديم المستندات التى تفيد دخوله فعلا فى الجنسية الأجنبية , ويمكن تقديمه بتوكيل خاص مثبت به رد الجنسية المصرية، ويعتبر من الجنسية المصرية بعد صدور قرار من وزير الداخلية بردها إليه، وينشر قرار الرد بالجريدة الرسمية ، ويعتبر من صدر بشأنه قرار برد الجنسية المصرية مزدوج الجنسية ، ويعامل بمصر بوصفه مصرى الجنسية.

المستندات المطلوبة : -

شهادة ميلاد مقدم الطلب

جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة ثلاث أشهر من تقديم الطلب