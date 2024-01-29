شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يحل أزمة التكدس والزحام في إمبابة.. اعرف التفاصيل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الخليج 365، فيديو لايف من محطة مترو إمبابة وهى ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تم تشغيلها مع بداية العام الجديد 2024، والتى تخدم قطاعا كبيرا من سكان منطقة إمبابة.

وبدأ تشغيل المحطات الجديدة مع بداية شهر يناير الجارى، وهي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.

ومع التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، الذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.