شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقنا وتتابع التشغيل التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا زيارة تفقدية لمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ضمن 6 مراكز علاجية جديدة في محافظات "الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان"، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما تفقدت وزيرة التضامن برفقه المحافظ العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبي، والاطمئنان على توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى، مجاناً وفى سرية تامة تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة ،وتبلغ مساحة مركز العزيمة بمحافظة قنا 4 آلاف متر لعلاج الإدمان تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية .

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأن هذا الصرح العلاجي والتأهيلي المتميز على أرض صعيد مصر وفقاً للمعايير الدولية، يمثل نموذجا للشراكة الحقيقية بين الجهات الأكاديمية ممثلة في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والمؤسسات الحكومية التنفيذية المُتخصصة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان ويأتي هذا المركز الذي نفتقده اليوم تمهيداً افتتاحه خلال الفترة القادمة ،يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتنمية الصعيد والارتقاء بجودة حياة مواطنيه في مختلف المناحي مشيرا الى انه قبل تجهيز هذا المركز كانت محافظة قنا من المحافظات المحرومة من خدمات الدولة في مجال علاج الإدمان؛ وكنا نرصد معاناة أهالي ما يقرب من 3500 مريض إدمان سنوياً وذويهم في مشقة السفر لمئات الكيلومترات لتلقي العلاج المجاني والمتابعة في أقرب محافظة تشملها خدمة الدولة للعلاج المجاني من الإدمان أو تكبد نفقات العلاج الباهظة بالمراكز الخاصة أو اللجوء إلى مراكز غير طبية بعيدة عن التخصص فتزيد من آلامهم وأوجاعهم بحثا عن العلاج ولذلك كانت توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنشاء هذا المركز والذي يمثل منارة علاجية في جنوب الصعيد ويخدم أبناء محافظتي "قنا، والأقصر "

وأوضحت القباج أن المركز يوفر كافة خدمات علاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة ؛حيث يتضمن (92 سرير)، وعيادات خارجية ويتضمن برنامجه سحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني، والتدريب المهني للمتعافين، وخدمات الرعاية اللاحقة والإرشاد الأسري؛ ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين بعد تأهيلهم مهنيا لتولي هذه المسئولية، لافته أن قضية مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة من القضايا التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيراً تجسد في رعاية رئيس الجمهورية للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع (12 وزارة معنية)؛ وجاري الإعداد لإطلاقها .

وأشارت الوزيرة الى مع اهتمام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المُتنامي بتوفير خدمة علاج الإدمان المجانية لأبناء محافظة قنا بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان، كان هناك جهد داخل المحافظة على مستوى الوقاية والاكتشاف المبكر، حيث تم خلال عام 2023 بالتعاون مع كافة الجهات المعنية العديد من الأنشطة منها تنفيذ برنامج التوعية بمشكلة المخدرات داخل (294 مدرسة إعدادي و ثانوي)، و(120 مركز شباب) علي مستوي المحافظة، كما تردد على بيت التطوع بجامعة جنوب الوادي ما يقرب من (15 ألف طالب وطالبة) للاستفادة من أنشطة التوعية بأضرار المخدرات ، كما تم تنفيذ زيارات منزلية داخل (150 قرية) استهدفت (10 ألاف أسرة) كما تم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للكشف على سائقى الطرق السريعة كما يتم الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مراحل إنشاء المركز مشيرا الى ان مركز العزيمة بمحافظة قنا يعد أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة ،كما يعد أول مركز تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ببرامج التأهيل المهني التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يضم أقسام للحجز الداخلي و عيادات خارجية ،كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني " لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان