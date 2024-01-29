شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجه الصفين الأول والثانى الثانوى 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 وكيفية الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع كشف مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، إلكترونيًا خلال ساعات ولأول مرة من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

ومن المقرر أن تكشف المديرية خلال الأسبوع الجاري عن موعد وطريقة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بالكامل.

وبدأت المدارس فى عدة محافظات إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024، لامتحانات الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحان الإلكترونى والورقى ومراجعتها ورصد وتجميع الدرجات، واعتمادها من مديرى الإدارات، حيث نشرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية، أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول 2024 متاحة الآن بالمدارس بالكشوف.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى وتوزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى، على أن توزع درجات الامتحان كالتالى:

-مادة اللغة العربية مخصص لها 50 درجة، منها 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة للورقية، 5 درجات لاختبار الشهر ودرجتان ونصف التزام و2.5 للسلوك.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى مخصص لها 40 درجة منها 27 أسئلة إلكترونية، و5 درجات للأسئلة الورقية و4 درجات لاختبار الشهر ودرجتان التزام وحضور و2 درجة للسلوك.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 30 درجة، بواقع 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و3 لاختبار الشهر، و1.5 للالتزام والحضور و1.5 للسلوك.

-مادة الرياضيات (40 درجة) : 27 للأسئلة الالكترونية، و5 للأسئلة الورقية و4 لاختبار الشهر و2 للالتزام و2 سلوك.

-مادة الكيمياء 20 درجة 14 منها لأسئلة الامتنان الإلكترونى و2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، ودرجة للالتزام ودرجة للسلوك.

-مادة الفيزياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.

-مادة الأحياء (20 درجة) : 14 للامتحان الإلكترونى 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة التاريخ (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة الجغرافيا (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة الفلسفة (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام.