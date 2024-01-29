شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 6 عسكريين فى معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، متابعا: "2771 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب في غزة بينهم 1276 منذ بدء العملية البرية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.