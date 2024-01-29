شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة على جنوب الوجه البحرى، وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، لافتة إلى أنها وتستمر هذه الأجواء الماطرة خلال اليوم، حتى نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.