شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 11 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروعى قانونى الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

ومشروع القانون الثانى، المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ووافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية، بشأن منحة فرنسية بقيمة 56 مليون يورو لتنمية وتطوير صوامع القمح، اكتتاب مصر فى تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقية، واخيرا تعديل اتفاقية البنك الآسيوى بشأن البنية التحتية.