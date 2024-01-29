شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتساقط الثلج.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم طقسا غير مستقر أبرز عناصره تساقط الأمطار المتوسطة لغزيرة ببعض المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية، لافتا إلى أنه بداية من اليوم لوحظ تكاثر للسحب منذ الساعات الأولى على مدن ومحافظات الساحل الشمالى متوقع أن تتقدم إلى مناطق من القاهرة الكبرى تتساقط معها الأمطار الخفيفة.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالى متوسطة لغزيرة ببعض المناطق.

وأشار: تكون مصحوبة بحبات الثلج على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث %40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفت إلى أن استمرار انخفا درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابع: ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وعز حالة البحرين أشار إلى أنه من المتوقع استمرار نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، لافتا إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60:50 كم / الساعة وارتفاع الموج من ( 4:2.5 متر).