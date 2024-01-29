تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر لـ19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 19 فبراير.

وذكر قرار إحالة المتهم "ن.أ.م"، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، أنه توصل لاستيلائه على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

ودلت التحقيقات على أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.