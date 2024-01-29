شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية: "25 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة".

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.