شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ26637 شهيدا و65387 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.