شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الإعلان عن الكشوف النهائية لانتخابات الأطباء البيطريين للسبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى سلام، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة وافق فى جلسته أمس الأحد، على تأجيل البت فى الكشوف النهائية للانتخابات ليوم السبت القادم، لحين ورود الرأى القانونى من الجهات القانونية.

وأوضح سلام، أنه ورد أكثر من 25 طعناً، وبها بعض البنود الشائكة التى تستلزم الرأى القانونى الحاسم في هذا الشأن.

وكان قد قال الدكتور ناجى سلام، إن لجنة الاشراف على الانتخابات منذ بداية أعمالها مع أول يوم فى تلقى الطعون فى 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجارى، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالى:-

19 تنازل عن الترشح.

13 تظلم من مرشحين.

24 طعن ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت فى انتظار باقى التنازلات التى قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأى القانونى من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.