شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة الفشن بشبكة القطارات السريعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، ونشرت الوزارة صور توضح أعمال تنفيذ محطة "الفشن" ضمن محطات مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبو سمبل)، والتى تخدم مركز ومدينة الفشن فى محافظة بنى سويف.

ويبلغ إجمالي عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم / بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر - ادفو -مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل )، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط – أبو قرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا - السباعية – كلابشة – دراو – اسوان الجديدة -ميدكوم) ويلتقى هذا الخط في محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث.

ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد.

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محطة الفشن

المحطة ضمن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

اعمال تنفيذ محطة الفشن

المحطة تقع بمحافظة بنى سويف .