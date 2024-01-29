شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر لديها سياسات فعالة للحد من السمن الصناعى ‌والدهون المتحولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منظمة الصحة العالمية أول شهاداتها على الإطلاق تثبت التقدم المحرز في القضاء على الأحماض الدهنية المتحولة المنتجة صناعيًا لخمسة بلدان. لقد أثبتت كل من الدنمارك وليتوانيا وبولندا والمملكة العربية السعودية وتايلاند أن لديها سياسة أفضل الممارسات للتخلص من الأحماض الدهنية المتحولة المنتجة صناعيًا (iTFA)، مدعومة بأنظمة مراقبة وإنفاذ كافية.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية أيضًا نتائج السنوات الخمس الأولى من مبادرة REPLACE للقضاء على iTFA.

على الرغم من عدم تحقيق الهدف الطموح الذي حددته منظمة الصحة العالمية في عام 2018 - وهو القضاء التام على السمن الصناعى او الدهون المتحولة iTFA من الإمدادات الغذائية العالمية بحلول نهاية عام 2023 - فقد تم إحراز تقدم ملحوظ نحو هذا الهدف في كل منطقة من مناطق العالم. وفي عام 2023 وحده، أصبحت سياسات أفضل الممارسات الجديدة فعالة في 7 دول (مصر والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا ومقدونيا الشمالية والفلبين وأوكرانيا).

الأحماض الدهنية المتحولة (TFA) عبارة عن دهون شبه صلبة توجد في شكلين: منتجة صناعيًا وطبيعيا. يرتبط تناول الدهون المتحولة TFA بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة بسبب أمراض القلب، موضحة انه ليس لدى الدهون المتحولة TFA أي فوائد صحية معروفة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منها (مثل الأطعمة المقلية والكعك والوجبات الجاهزة) غالبًا ما تكون عالية في السكر والدهون والملح.

لدى ما مجموعه 53 دولة الآن سياسات أفضل الممارسات المعمول بها لمعالجة الدهون المصنعة او المتحولة في الغذاء، مما أدى إلى تحسين البيئة الغذائية بشكل كبير لـ 3.7 مليار شخص، أو 46% من سكان العالم، مقارنة بـ 6% قبل 5 سنوات فقط. ومن المتوقع أن تنقذ هذه السياسات ما يقرب من 183000 حياة سنويًا.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "ليس للدهون المتحولة فوائد صحية معروفة، ولكنها تنطوي على مخاطر صحية كبيرة". "نحن سعداء للغاية لأن العديد من البلدان قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الدهون المتحولة في الأغذية. لكن تقديم السياسة شيء واحد؛ وتنفيذه هو شيء آخر. وإنني أهنئ الدنمارك وليتوانيا وبولندا والمملكة العربية السعودية وتايلاند، الذين يقودون العالم في مراقبة وتنفيذ سياسات الدهون المتحولة. ونحن نحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها".

إن تسريع الجهود لتحقيق سياسات أفضل الممارسات في 8 دول فقط ذات أعلى الاحتياجات من شأنه أن يزيل 90% من عبء الدهون المتحولة العالمي، مما يمثل فرصة فريدة لنرى في حياتنا عالمًا خاليًا من الوفيات التي تعزى إليها.

يعترف برنامج التحقق من صحة منظمة الصحة العالمية للقضاء على iTFA بتلك البلدان التي تجاوزت تقديم سياسات أفضل الممارسات من خلال ضمان وجود أنظمة مراقبة وإنفاذ صارمة. يعد رصد وإنفاذ الامتثال للسياسات أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم واستدامة الفوائد الصحية للتخلص من iTFA.

تتبع أفضل الممارسات في سياسات التخلص من الدهون المتحولة معايير منظمة الصحة العالمية وتحد من استخدامها في جميع الإعدادات. هناك خياران لسياسات أفضل الممارسات:

1. حد وطني إلزامي قدره 2 جرام من الدهون المتحولة لكل 100 جرام من إجمالي الدهون في جميع الأطعمة.

2. الحظر الوطني الإلزامي على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا (مصدر رئيسي للدهون المتحولة) كعنصر في جميع الأطعمة. بالنسبة لبعض البلدان، فإن البرنامج الأمثل هو تنفيذ كلتا السياستين، وذلك بسبب مصادر الدهون المتحولة.

وقال، إن التخلص من الدهون المتحولة أمر ممكن اقتصاديًا وسياسيًا وتقنيًا وينقذ الأرواح دون أي تكلفة تقريبًا على الحكومات أو المستهلكين.

قال الدكتور توم فريدن، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Resolve to Save Lives: "هذا المركب الضار غير ضروري، ولا أحد يفتقده عند اختفائه"، "إننا ننتصر في المعركة ضد الدهون المتحولة، ولكن البلدان التي ليس لديها لوائح تنظيمية معرضة لخطر أن يصبح معظم سكانها مصابين بامراض القلب نتيجة منتجات الدهون المتحولة وتقع على عاتق الحكومات وصناعة الأغذية مسؤولية ضمان عدم حدوث ذلك".

كما تشجع منظمة الصحة العالمية مصنعي الأغذية - منتجي المواد الخام والمنتجات الغذائية النهائية - على إزالة الدهون المتحولة من منتجاتهم. حققت صناعة الأغذية تقدمًا جيدًا حتى الآن، كما هو مذكور في تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في نوفمبر 2023.

على الرغم من النجاحات الأخيرة في القضاء على iTFA من الغذاء على مستوى العالم، فإن أكثر من نصف سكان العالم لا يزالون غير محميين من آثاره الضارة، مما يعرضهم لخطر محتمل للإصابة بأمراض القلب.

في حين ينبغي للبلدان أن تواصل سعيها من أجل القضاء التام عليها بناءً على ما تم تحقيقه خلال السنوات الخمس منذ النداء العالمي للقضاء عليها، تقترح منظمة الصحة العالمية هدفًا جديدًا منقحًا للتخلص الفعلي منها عالميًا بحلول عام 2025. ويتضمن الهدف ما يلي:

يتم إقرار سياسات القضاء على أفضل الممارسات في البلدان التي تمثل ما لا يقل عن 90% من إجمالي العبء العالمي لها.

ويتم إقرار سياسات أفضل الممارسات في البلدان التي تتحمل ما لا يقل عن 70% من إجمالي العبء داخل المناطق.

يعد التخلص من iTFA وسيلة قوية للوقاية من أمراض القلب والتكاليف المرتفعة التي يتحملها الأفراد والاقتصادات في العلاج الطبي وفقدان الإنتاجية. وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم البلدان في جهودها والاحتفال بإنجازاتها.

سيتم فتح دورة التقديم التالية لبرنامج التحقق من صحة الغاء الدهون المتحولة في مارس 2024 وسيتم تلقي الطلبات بشكل مستمر.