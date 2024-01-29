شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التنازلات والطعون بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، فى السادسة من مساء اليوم الإثنين، باب تلقى التنازلات والطعون، بعد انتهاء المُدة المحددة لذلك، وذلك تميهدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المقاعد، وإجراء التصويت بانتخابات التجديد النصفى يوم 23 فبراير المقبل، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 19p74، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وكانت قد شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و 634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بينما يبلغ إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي (218) مقعدا.