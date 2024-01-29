شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التنازلات والطعون بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
وكانت قد شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و 634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بينما يبلغ إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي (218) مقعدا.
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