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ضبط تاجر وعامل لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وضبطت أجهزة الأمن عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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