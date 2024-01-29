بمديونية 45 مليون جنيه.. رفض طلبات التسوية والصلح المقدمة من شركة المتحدة للصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رفضت إدارة الوساطة بدائرة إفلاس القاهرة الاقتصادية اليوم، طلبات الصلح والتسوية في القضية رقم 34 لسنة 2023 طلبات شهر إفلاس، لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة، بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وفق المحامي هاني سامح مقيم الدعوى.

جاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة هي شركة مساهمة وتمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائيةـ

أضافت الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.