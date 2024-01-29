شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء نعلن إنشاء 65 رابطة طبية تخصصية بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الفرعيات، أن عدد الروابط الطبية التخصصية بالمحافظات التى أنشئت حتى الآن بلغ عددها 65 رابطة، وجاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول من حيث عدد الروابط بعدد 21 رابطة.

ودعت النقابة العامة للأطباء، أعضائها لإنشاء روابط طبية تخصصية جديدة فى كل محافظات الجمهورية، والتى تقضى لائحتها بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات، ينتظم من خلالها الأطباء فى أنشطة علمية واجتماعية ونقابية فى محافظاتهم.

كما حثت النقابة العامة جميع مجالس ادارة الروابط التى سبق انشائها من قبل على ضرورة تقنين أوضاعها وإعادة انتخاب مجالس إدارتها حسب القواعد والقوانين المنظمة لها، مشيرة إلى أن اشتراك الرابطة 120 جنيه من كل عضو (سنويا)، على أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة، بل تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها، من خلال حساب النقابة.

تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقى أطباء التخصص.