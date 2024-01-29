شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة النقل بالجيزة من رابعة ابتدائى لثانية إعدادى بالمدارس.. الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 إلكترونيًا لطلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، وذلك من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن لطلاب صفوف النقل (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال رقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول داخل المدارس لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) يوم الأربعاء 31 يناير الجاري، وطلاب الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) بالمدارس يوم الخميس 1 فبراير المقبل.