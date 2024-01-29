محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.87%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.87%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ومجموع درجات الفصل الدراسي الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.