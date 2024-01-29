شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الآن، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة.

1-الدخول على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net، التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا ولأول مرة.

2-اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3-ملء البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- تحديد طريقة الحصول على النتيجة سواءً بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة.

-اختيار الصف الدراسي.

-كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

-تحديد الإدارة التعليمية في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-تحديد اسم المدرسة في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-الضغط على "عرض النتيجة" وستظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمي، للمرة الأولى تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطاب صفوف النقل إلكترونيا.

وأكدت المديرية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل هدفها معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن الدرجات التى يحصل عليها للطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن أى درجة يحصل عليها الطالب بالترم الأول للتعرف على نقاط القوة والضعف من أجل تحسينها.