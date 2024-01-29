شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر طفلة بعد قتل جميع أسرتها بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام محاصرة بالدبابات الإسرائيلية فى مدينة غزة داخل سيارة عائلتها التى قصفها الاحتلال قبل نحو 3 ساعات، فاستشهد جميع من فيها (والدها واشقاؤها الأربعة).

وأضاف الهلال الأحمر فى بيان أن طواقمه لا تزال تتواصل مع الطفلة لتهدئتها لاسيما وأنه تم قصف العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة.

وأكد البيان أن مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى مكان الطفلة، والذى تعتبره قوات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة وتستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

وقد أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن فى عداد المفقودين تحت الركام وفى الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.