شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 3 أشهر مهلة لاستفادة المصريين بالخارج من "استيراد السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 3 أشهر مهلة لاستفادة المصريين بالخارج من مبادرة استيراد السيارات

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