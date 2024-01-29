شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب لتعميم تجربة التصويت الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء المقبل، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع فعاليات توقيع بروتوكول "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني" على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول سيكون فى في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر وزارة العدل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والدخول من بوابة 4.