قرار حكومي جديد بشأن أسعار السلع بدءا من مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر عدة قرارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ومنها وضع الأسعار على السلع، فضلا عن صدور قرارات من وزارة التموين ومنها إلزام الشركات من مارس المقبل بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع.

وأشار "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أنه تم اختيار شهر مارس لأنه ليس كل الشركات لديها إمكانية طباعة السعر على السلع، لذا بعض الشركات كان في حاجة لوقت لتوفيق أوضاعها، فضلا عن وجود سلع في الأسواق.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا فرضنا أن أقصى سعر لبيع السلعة 20 جنيهًا، وإذا وجد المستهلك سعر البيع أعلى من المعلن من حقه أن يقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك، منوها بأنه اعتبارا من شهر مارس عندما تكتمل المنظومة سيكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق.