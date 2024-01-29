قرار من وزير الداخلية بإبعاد فرنسي خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قرارًا بإبعاد فرنسي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

حمل القرار رقم 154 لسنة 2024 استنادًا للقانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

ونص القرار على أن "يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (IBRAHIM SISSOKO - مواليد ١٩٨٦/٤/٥ - فرنسى الجنسية).

اقرأ أيضًا|

45 دقيقة في بيت مهجور.. التحقيقات في اعتداء 3 شباب جنسيا على طالبة بالمرج

"مشاغب ويسب باستمرار".. رجل يقتل ابنه ويدعي سقوطه من الدراجة

رسوم بطاقة الإقامة 1000 دولار.. توجيه جديد من الداخلية للأجانب في مصر