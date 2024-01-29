"ملك" تطلب خُلع زوجها: "عاوز يشغلني.. والليلة بـ3000"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"قاعد في البيت وعاوز يشغلني في محل صحابه ريكلام".. كلمات بررت بها "ملك. م" دعواها القضائية أمام محكمة الأسرة لطلب خلع زوجها.

قالت الزوجة البالغة من العمر 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، إنها تعرَّفت على "محمود. ج" 33 سنة، سائق عن طريق صداقته بشقيقها الأصغر، وخلال تردده على منزلها تولدت بيننا مشاعر عاطفية فتقدم للزواج بها مباشرة دولة خِطبة، فوافقت وانتقلا لعش الزوجية في زيجة دامت 7 أشهر.

لم تعلم الزوجة بطبيعة عمل زوجها سوى أنه سائق تاكسي، لكن بعد الزواج بشهر تعرض لحادث تصادم، فساندته لكن الأمور تطورت "خد على قعدة البيت.. وبيسهر مع صاحب كباريه"، بحسب أقوال الزوجة.

اشتكت الزوجة لأهلها من تصرفات زوجها وعدم عودته لعمله والإنفاق عليها، موضحة أنها عندما واجهته بتقصيره رد عليها "إيه رأيك تنزلي تشتغلي مع البنات ريكلام.. الليلة بـ3 آلاف"، فتشاجرت معه وغادرت منزل الزوجية.

طلبت "ملك" الطلاق فرفض الزوج، وبعد مرور أشهر في محاولات للصلح فشلت جميعها، قررت اللجوء لمحكمة الأسرة طالبة الخلع في الدعوى رقم 2911 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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