رصاصة قاتلة.. غادة ضحية "طمع الإخوات" في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة قتل مقاول لزوجة شقيقه في المعصرة بجنوب القاهرة.

كشفت التحقيقات الأولية نشوب مشادة كلامية بين "ع. ا" 41 سنة، وشقيقه "س. ا" بسبب خلاف على قطعة أرض تشاركا في ملكيتها بمنطقة الدواجن.

تطور الأمر إلى مشاجرة بين الشقيقين، فهدد الأصغر شقيقه بطبنجة، تدخلت على أثره الزوجة "غادة"، 25 سنة، لتصاب بطلقة في الصدر أدت لوفاتها في الحال.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

اقرأ أيضًا|

"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

"دماغها ناشفة ومبتسمعش الكلام".. إحالة المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" للجنايات

القصة الكاملة لاغتصاب طالبة على يد 3 شباب في المرج