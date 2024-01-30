لميس الحديدي عن خروج المنتخب: متوقعة من مدير فني لا يعرف أين تقع إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته من منتخب الكونغو، قائلة: "لاينبغي الشعور بالحزن أو الزعل بسبب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا، دي نتيجة متوقعة من مدير فني لا يعرف أين تقع إفريقيا".

وقالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين: "خرجنا من كأس أمم إفريقيا من الدور 16 للمرة الثانية، نمت مكتئبة واصبت بحالة من النكد، ما حدث مع المنتخب كان أمرًا متوقعا، مضيفة: ماذا كنا ننتظر من منتخب صاحب أداء باهت؟، الفريق مهلهل ومدير فني ضعيف، ومنظومة رياضية فاشلة من سنوات".

وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة": "منظومة الكرة قائمة على المحسوبية والوسائط أي حد معدي في مصر، ماذا كنا نتوقع من منظومة فاشلة بداية من اختيار الناشئين في الأندية والذي يخضع للوسائط، وصولا لاتحاد كرة لم يحقق بطولة واحدة منذ هبوطه إلى موقعه بالبراشوت والتزكية".

وتابعت لميس الحديدي: "عندنا مدير فني يتقاضى 200 ألف يورو على ثلاث سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية تسددها الخزانة المصرية عشان نشوف المشهد الي شفناه بالأمس".