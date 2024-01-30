خيري رمضان تعليقا على خروج المنتخب: اتحاد الكرة فاشل وفاسد منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

عقب الإعلامي خيري رمضان، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته من منتخب الكونغو، قائلا: "عندنا أزمة حقيقية في الكرة المصرية، واتحاد الكرة فاشل وفاسد منذ سنوات، ولا تظلموا اللاعبين".

وأضاف "رمضان"، خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إننا في حاجة إلى مدرب وطني لمنتخب مصر، واتحاد كرة محترم، وخطة للكرة المصرية واضحة، مضيفا: "والله العظيم معندناش خطة.. رئيس اتحاد الكرة مالهوش في الكرة".

وأضاف أن الحل أن نهد المنظومة ونبني من جديد، متابعا: "وفروا دولار ومش عايزين مدربين أجانب، عندك حسام حسن، وحسام البدري وأسماء كثيرة تفهم الشخصية المصرية، عايزين اتحاد كرة فاضي، مش كل واحد عنده 10 شغلانات".

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