"بنتك مرمية في الشارع".. ماذا قالت والدة "طفلتي الأسانسير" أمام النيابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة أب وصديقه وسائق بتهمة خطف ابنة الأول والشروع في خطف الثانية في القضية المعروفة بـ"طفلتي الأسانسير" بمدينة نصر.

جاء في أمر الإحالة أن الأب "أحمد. س" اختطف ابنته "حنين" وهي في حضانة زوجته هبة حسين، وحاول خطف ابنته الأخرى "جنى" بأن استعان بشخص آخر مجهول، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما.

استغل المتهم صعود الطفلتين بمفردهما بأسانسير العقار، هاجمهما بمساعدة صديقه، وخدرهما بقطعة قماشية بها مادة مخدرة، ونجحت جنى في الإفلات بعد مقاومة الخاطفين.

وعن تفاصيل يوم الواقعة، قالت والدة الطفلتين في إنها تلقت اتصالًا من سيدة أخبرتها "بنتك مرمية في الشارع قدام البيت"، فهرولت إلى المنزل لأجد بنتي في حالة صعبة "قالتلي بابا ومعاه واحد حطوا فوط فيها بنج على وشهم وشال حنين وجري".

أضافت الأم أنها فرغت كاميرات العقار لتجد طليقها وآخر أثناء تخدير ابنتيها في الأسانسير، لكن مقاومة جنى دفعته لرميها في الشارع والهروب بحنين بعد تجمع المارة، وحررت محضرًا بالواقعة.

كشف تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أنه بتحليل عينة "بول" من الطفلة جنى، وجد آثار لمادة "مفينيسين" وهي من المود المرخية للعضلات وتؤثر على الجهاز العصبي.

واعتبرت المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان، دفاع والدة الطفلتين أن إحالة المتهمين للجنح يعد إهدارًا لحقوق الطفلتين، مطالبة بإحالة القضية برمتها لمحكمة الجنايات.

وذكرت "أبو القمصان" في بيان على حسابها الرسمي إن التحقيقات حوت ما يؤكد سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع آخرين لخطف الطفلين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة، واستئجار سيارتين لتشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم، وأن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وأدين في جنحة مخدرات، على حد قولها.

وطالبت بتطبيق نص المادة 290 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين"، مشيرة إلى أنها فوجئت بإحالة النيابة للقضية إلى الجنح بتهمة بسيطة وهي تهمة عدم تسليم طفلة وهي "حنين" والسفر بها خارج البلاد في تجاهل للجرائم في حق الطفلة جنى، ما يساهم في إفلات الجناة من العقاب، على حد قولها.

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