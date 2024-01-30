شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تمنح مصر جائزة امتنان ممثلة فى الدكتور عوض تاج الدين وعمرو قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، استضاف مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط فعالية للتواصل وتقدير الشركاء والموظفين الليلة الماضية، في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، تحت شعار "الرسم" "معا مستقبل أكثر صحة وأمانًا".

وكان الهدف هو تجديد الالتزام بهدفنا الإقليمي المشترك المتمثل في توفير الصحة للجميع وبالجميع.

كما سلط الحدث الضوء على جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، حتى في سياق حالات الطوارئ الصحية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم.

وقد جمع هذا الحدث مجموعة واسعة من كبار المسؤولين الذين يمثلون حكومة البلد المضيف للمكتب الإقليمي، مصر؛ السلك الدبلوماسي؛ كيانات الأمم المتحدة الأخرى؛ الوكالات المانحة؛ مؤسسة منظمة الصحة العالمية؛ والمنظمات غير الحكومية.

واستقبل الضيوف كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية بقيادة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنتهية ولايته الدكتور أحمد المنظري والمديرة الإقليمية المنتخبة الدكتورة حنان بلخي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور المنظري على الأهمية الحيوية للاستمرارية والتضامن والوحدة لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع: "بينما نحتفل بمرور 75 عامًا من العمل لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، نحتاج إلى لمواصلة العمل معًا لتحقيق مستقبل يكون فيه الحق في الصحة أمرًا مسلمًا به خلال السنوات الخمس التي قضيتها كمدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، رأيت بنفسي تأثير النظم الصحية الهشة على المجتمعات وكيف يمكن أن تتغير الحياة في غمضة عين. لقد رأيت أيضًا القوة التي تتمتع بها الأنظمة الصحية العاملة في تغيير حياة الناس نحو الأفضل.

وعُرضت مجموعة مختارة من الأعمال الفنية للأطفال المستوحاة من الحدث المهم لمنظمة الصحة العالمية 75، من مختلف بلدان الإقليم. وتمكن الضيوف أيضًا من مشاهدة مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس عمل منظمة الصحة العالمية في الميدان - وخاصة في حالات الطوارئ.

وقد أعطت جلسة خاصة حول التغطية الصحية الشاملة للضيوف لمحة عن رحلة الرعاية الصحية الأولية التي استمرت 45 عامًا في إقليم شرق المتوسط.

ترأس الجلسة كبار الخبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي.

وتقديراً لاستضافة مصر السخية للمكتب الإقليمي منذ عام 1949، تم تقديم جائزة امتنان خاصة من منظمة الصحة العالمية لمصر، ممثلة في كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان.

وقد تم في هذا الحدث تكريم جميع المديرين الإقليميين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط منذ عام 1949 حتى الآن لخدمتهم في مجال الصحة العامة. لقد كانت هذه لفتة تكرم الماضي والدور الذي لعبه قادة منظمة الصحة العالمية الناجحون لرسم مستقبل أكثر صحة وأمانًا للإقليم.

المديرون الإقليميون المعترف بهم هم:

٠الدكتور علي توفيق شوشة 1949-1957

• الدكتور عبد الحسين طابا، 1957-1982

• الدكتور فاروق برطو (المدير الإقليمي بالنيابة) 1982

• الدكتور حسين الجزائري، 1982-2012

• الدكتور علاء علوان، 2012-2017

• د محمود فكري، 2017

• الدكتور جواد محجور (المدير الإقليمي بالنيابة)، 2017-2018

• الدكتور أحمد المنظري، 2018-2024

وفي كلمتها الختامية، شددت المديرة الإقليمية المنتخبة الدكتورة بلخي على ضرورة حماية الرعاية الصحية وجعلها أكثر سهولة وبأسعار معقولة، حتى في سياق حالات الطوارئ ولأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وسلطت الدكتورة بلخي الضوء على القدرات والفرص الهائلة في الإقليم: مؤكدة ،"أشعر بالتشجيع إزاء العديد من أمثلة النجاح في الماضي، وآخرها حصول مصر على وضع الفئة الذهبية لمنظمة الصحة العالمية على طريق القضاء على التهاب الكبد C ومن خلال العمل معًا، فإننا ويمكن تكرار هذه الإنجازات وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، بما في ذلك استئصال شلل الأطفال والقضاء عليه، والأمراض الاستوائية المهملة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا."

وتم خلال هذا الحدث تقديم الفن من أجل الصحة، وهو مفهوم أنشأته منظمة الصحة العالمية. يركز هذا النهج على كيفية استخدام الفن كمنصة لزيادة الوعي بالقضايا الصحية، وتعزيز السلوكيات التي تدعم صحة ورفاهية أفضل، وتعزيز الرسائل الصحية. ويتم التخطيط للحملات حول موضوع "الصحة للجميع". الفن من أجل الصحة."

وكان هذا الحدث أيضًا مناسبة مثالية لتسليط الضوء على مؤسسة منظمة الصحة العالمية، وهي مؤسسة مستقلة أنشئت لحشد الموارد لدعم مهمة منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء.

أصبح هذا الحدث بمناسبة مرور 75 عامًا على رحلة منظمة الصحة العالمية من خلال الاحتفال بالصلة بين الفن والصحة ممكنًا بفضل الدعم السخي من المتحف المصري الكبير؛ الشركة الإدارية ليجاسي؛ والمايسترو عمر خيرت، الموسيقار المصري الشهير، الذي جعل أداءه الرائع هذه ذكرى لا تُنسى حقًا.