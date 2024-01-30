شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدخان: من يتلاعب بالسلع أو يحجب البضاعة سيتم شطبه من الشركات العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، عن إلزام شركات السجائر بإرسال كشف بأسماء التجار لجهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على السوق ومنع التلاعب، قائلا:" وصلنا لمرحلة من آمن العقاب أساء الأدب، حيث كان التجار تخزن نصف الحصص وبيع النص الآخر لتعطيش السوق".

وأضاف إبراهيم إمبابى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن العلاج هو توضيح كشف بأسماء التجار الذين يحصلون على الحصة من السجائر، وغرسالها لجهاز حماية المستهلك.

أوضح إبراهيم إمبابى أنه من خلال الاجتماع الذى عقد مع جهاز حماية المستهلك تم إغلاق حلقة تسريب السجائر التى كانت تحدث فى السوق، ومن يثبت لجهاز حماية المستهلك أنه تلاعب بالسلع أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.