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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 30/1/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:17  ص

 

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

 

موعد صلاة العصر 08: 3

 

موعد صلاة المغرب 5:30 م

 

موعد صلاة العشاء  6:49

 

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

 

موعد صلاة الظهر 12:13

 

موعد صلاة العصر 3:11

 

موعد صلاة المغرب 5:32 م

 

موعد صلاة العشاء 6:53 م.  

 

     

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر 5:14

 

موعد صلاة الظهر 12:04 م

 

موعد  صلاة العصر 3:03 م 

 

موعد صلاة المغرب 5:25 م

 

موعد صلاة العشاء 6:44  م.         

 

  

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

 

وقت صلاة الفجر 5:03

 

وقت صلاة الظهر 11:56 

 

موعد صلاة  العصر 2:59 م

 

وقت صلاة المغرب 5:21 م

 

وقت صلاة العشاء 6:39 م.     

 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص

 

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

 

موعد صلاة العصر 09: 3

 

موعد صلاة المغرب 5:32 م

 

موعد صلاة العشاء 6:47

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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