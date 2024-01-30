شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع مرض السكر.. أبرزها النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف مرض السكر على أنه اضطراب في ميتابوليزم الكربوهيدرات ينتج عنة ارتفاع في مستوى الجلوكوز في بلازما الدم حاد هذا الاضطراب قد ينتج عن نقص في إفراز هرمون الإنسولين الذي يفرز بواسطة خلايا بيتا في البنكرياس أو قد يحدث نتيجة مقاومة الإنسولين أو قد ينتج عن تحطم يحدث في الخلايا بيتا المفرزة للإنسولين ننيجة خلل في المناعة الذاتية لدي مريض الداء السكري.

وينقسم مرض الداء السكرى وفقًا لمعهد تكنولوجيا الأغذية إلى ثلاث أنواع شائعة نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- مرض السكر من النوع الأول وهذا المريض يعتمد في علاجه على الإنسولين ويمثل من 5 % إلى 10% من المصابين بهذا المرض أغلبهم من الأطفال.

2- مرض السكر من النوع التاني ونجد أن المصابين بهذا النوع لا يعتمدون على الإنسولين بل يتم علاجهم بأدوية السكر وأشهرها الميتفورمين والجلوكوفاج وهم يمثلون من 90% إلى 95% من إجمالي المصابين بهذا لمرض .

3- النوع الثالث هو سكر الحمل والذي قد تصاب به نسبة من السيدات الحوامل نتيجة لزيادة كتلة الجسم أو إن السيدة تعاني من إضطراب هرمونات الجسم أثناء الحمل أو إن السيدة لديها تاريخ مرضي بهذا النوع من داء السكر.

وهناك ثلاث انواع أخرى من مرض السكر غير شائعة وهي

1- نوع من مرض السكر يحدث عند البالغين نتيجة مرض مناعة ذاتي و هو يشبة مرض السكر من النوع الأول ولكن يحدث للبالغين ويتم علاجه بالإنسولين ولكن مستوى الجلوكوز في بلازما الدم يكون أقل من النوع الأول وخاصة إذا ماتم إكتشاف مبكرا.

2- النوع التاني يحدث في المراهقين وهو يحدث نتيجة حدوث طفرة في جين أحادي موجود على الكروسوم البشري المسمى وهو يشبة في علاجة السكر من النوع الثاني .

3- النوع الثالث وهذا النوع يكون عرض ثانوي لمرض أخر مثل إلتهاب البنكرياس أو إضطراب الهرمونات أو تناول أدويه تحتوي على الكورتيزون لفترة طويلة و ينتج عنه إرتفاع مستوى هرمون الكرتيزول في الدم نتيجة التعرض المستمر للتوتر مما يجعل الغدة الكظريه الموجود فوق الكليتين تنتج كميات كبيرة من الإدرنالين وبتكرار التعرض للقلق و إستمرار إرتفاع الكرتيزول بالجسم تتأثر هذه الغده ومع الوقت قد تصاب بأورام سرطانية ومن أعراض هذا المرض إصابة الجسم بسمنة موضعية أسفل البطن و علامات تمدد بنفسجية في منطقة البطن وأثار كدمات بنفسجية بين في مناطق متفرقة من الجسم وحدوث نحافة شديدة في الأذرع والساقين وتكون تكتلات دهنيه اسفل الرقبة بين الكتفين وزيادة سمنة الوجه.