شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. بارد نهاراً على القاهرة والوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

متوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث %40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، و اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60:50 كم / الساعة وارتفاع الموج من ( 4:2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 15

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 10

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 14

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 14

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20