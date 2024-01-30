البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج أن عدد ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ارتفع إلى 40 شخصا.

وقال سينج في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، وبحسب تقديراتنا، أصيب أكثر من 40 شخصا"، دون أن تستبعد أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل القريب.

وأضافت: "إيران هي المسؤولة، لأنها تمول تلك الجماعات المسلحة التي تنشط في العراق وسوريا وتهاجم العسكريين الأمريكيين".

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن سترد "بالطريقة الملائمة" على الهجوم، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران.

ومن جهتها، قالت إيران إن اتهامها بالضلوع في الهجوم "غرضه سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة" و"تظهر تأثرها بأطراف ثالثة، بما في ذلك النظام الصهيوني قاتل الأطفال"، في إشارة إلى إسرائيل التي تخوض حربا في قطاع غزة.

وتبنت فصائل مسلحة في العراق أمس الأحد مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية.