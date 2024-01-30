شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحى لمريض الفيبروميالجيا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫الفيبروميالجيا هو اضطراب روماتيزمى يصيب النساء بشكل أكثر شيوعًا من الرجال ويتميز بوجود نقاط مؤلمة فى الجسم عند الضغط عليها، وفى معظم الحالات تبدأ الأعراض فى الظهور تدريجيًا وتزداد شدتها ببطء كما تترواح شدة الأعراض من البسيطة إلى الشديدة.

أسباب الفيبروميالجيا

1- هو مرض من الأمراض التى لا يمكن تشخصيها بسهولة

2- قد يكون للعوامل الوراثية دور فى الاصابة

3- قد تساهم العوامل النفسية مثل التوتر والقلق فى الاصابة .

3- قد تساهم العدوى الفيروسية أو الفطرية فى الإصابة.

أعراض الفيبروميالجيا :

1- ألم عضلى مزمن فى جميع أنحاء الجسم

2- التعب والارهاق

3- مشاكل فى النوم

4- صعوبة فى التركيز

5- عيون جافة

6- أعراض القولون العصبى

7- التيبس الصباحى

علاج الفيبروميالجيا

1- لايوجد علاج نهائى لها، ويركز العلاج على تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة

2- تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة

وبحسب معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة فهناك نظام غذاء صحى لمريض الفيبروميالجيا يجب اتباعه :

‎1-التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة .

‎2- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا3 مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز.

‎3- ممارسة الرياضة بانتظام

‎4- الحصول على قسط كافى من الراحة