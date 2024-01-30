شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحى لمريض الفيبروميالجيا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
أسباب الفيبروميالجيا
1- هو مرض من الأمراض التى لا يمكن تشخصيها بسهولة
2- قد يكون للعوامل الوراثية دور فى الاصابة
3- قد تساهم العوامل النفسية مثل التوتر والقلق فى الاصابة .
3- قد تساهم العدوى الفيروسية أو الفطرية فى الإصابة.
أعراض الفيبروميالجيا :
1- ألم عضلى مزمن فى جميع أنحاء الجسم
2- التعب والارهاق
3- مشاكل فى النوم
4- صعوبة فى التركيز
5- عيون جافة
6- أعراض القولون العصبى
7- التيبس الصباحى
علاج الفيبروميالجيا
1- لايوجد علاج نهائى لها، ويركز العلاج على تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة
2- تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة
وبحسب معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة فهناك نظام غذاء صحى لمريض الفيبروميالجيا يجب اتباعه :
1-التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة .
2- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا3 مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز.
3- ممارسة الرياضة بانتظام
4- الحصول على قسط كافى من الراحة
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