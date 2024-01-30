اليوم.. نظر دعوى علا غانم ضد طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة طليق الفنانة علا غانم، في اتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، إنه نشب بينها وبين طليقها مشكلات زوجية، تطورت إلى تعمده إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

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