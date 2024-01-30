شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على‫ أهم النصائح للحفاظ على نوم هادئ وعميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الهادئ المنتظم الخالي من الاضطرابات نعمة كبيرة لا يشعر بها إلا الذين يعانون من الأرق، أو اضطراب النوم لكن ما لا يعرفه كثيرون، أن هرمون النوم أو ما يسمى بـ"هرمون الميلاتونين" هو المسؤول عن كفاءة وجودة النوم، وتحديد أوقات النوم والاستيقاظ، فهو هرمون يفرز من الغده الصنوبرية بالمخ وتزداد نسبة افراز هذا الهرمون في فتره الليل لتصل لعشرة أضعاف خلال فترة الصباح وينقص افراز الهرمون في الساعات الأولى من الصباح ومن هنا يأتي الشعور بالاستيقاظ.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح من معهد تكنول الأغذية لرفع كفاءة افراز هرمون النوم:

1- تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تحسين جوده النوم

2- الموز والمكسرات من أفضل الأطعمة وذلك لاحتوائهما على نسبه عالية من المغنسيوم الذي يريح العضلات وينظم مستوى السكر في الدم

3-الالبان تعتبر مصدر للتربتوفان الذي يحفز النوم وتحتوي أيضا على الكالسيوم الهام لإنتاج هرمون النوم

4- الأطعمة الغنية بالأوميجا مثل الافوكادو والمكسرات والاسماك "المكريل والسردين والسالمون والتونة" لأنها تساعد على تحسين جوده النوم

5- شاى البابونج مشروب عشبي فوائده عديده فهو غنى بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات بالجسم كما انه يعزز جهاز المناعة ويقلل من التوتر والاكتئاب.

6- الشوفان تبين انه يحفز النوم وهو مصدر للميلاتونين

ملحوظة: للاستفادة من هذه الفوائد ينصح بتناول هذه الأطعمة قبل النوم بحوالي 2- 3 ساعات حيث تناول الطعام مباشره قبل النوم قد يسبب بعض المتاعب الهضمية.