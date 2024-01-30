شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: إسرائيل لم تتمكن من تحرير أي رهائن بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لم تنجح في هدفها بشأن القضاء على حماس، لافتًا إلى أنها ستظل رقمًا قويًا فى المعادلة الفلسطينية، خاصة أن سلطة الاحتلال وضعت أهدافًا غير واقعية تنم عن التخبط من قبل الإدارة التى بدأت تفقد توزانها، فحماس بالمقاييس العسكرية خاضت معارك ناجحة على أرض الواقع، وأثبتت وجودها.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني التي أعلنت عنه حكومة نتنياهو، أكد "العرابي"، في حديث لليوم السابع، أن تل أبيب تسعى لتحرير الرهائن، لكنها أخفقت في ذلك حتى الوقت الراهن، وخير دليل أن صفقات تبادل الأسرى كانت هى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، فلم يتم تحرير رهينة واحدة بالقوة، ومن تم تحريرها بالقوة عادت إلى إسرائيل جثة.

وحول أهم النقاط التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية، أشار إلى أن المقاوم الفلسطينى لديه عقيدة فهو على استعداد للموت من أجل تحرير أرضه، وهذا ما يغيب عن الجندى الإسرائيلى، لذا نجد لأول مرة القادة العسكريين يبالغون فى استخدام شعارات الحماس، وهذا ما كان يغيب عن القادة الإسرائيليين، كما أن المقاومة تمتلك أهدافا محددة وأكثر واقعية من قوات الاحتلال، لذا نجد عمليات المسافة صفر التى كشفت عن فشل عسكرى كبير فى جيش الاحتلال.